球団発表…1時間前には石川直也投手ら4選手への戦力外を通告日本ハムは22日、八木裕打撃コーチが契約満了に伴い、退団すると発表した。2023年シーズンからコーチを務めていた。現役時代は阪神で「代打の神様」として勝負強い打撃でファンから愛されていた。2003年シーズンで現役を引退後、解説者や阪神でのコーチなどを担当。2023年から日本ハムの打撃コーチに就任していた。八木コーチは9月9日のソフトバンク戦で、自軍ベン