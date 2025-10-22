主人公・三重崎ハルミは、息子と大手企業サラリーマンの夫との3人家族。念願のマイホームを手に入れ、近所のセレブママ友に仲間入り。ママ友と付き合いを重ねていく中で、少しずつ洋服代・食事代・レジャー代などがかさみます。さらに、小学校受験をするという話を聞き、息子に英語を習わせます。気づくと、家計の貯金が大幅に減っていました。それでも、見栄を張ることを辞められないハルミ。ついに、夫に浪費