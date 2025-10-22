動画配信サービス「Netflix」で配信中の日韓共同制作ドラマ『匿名の恋人たち』の「とく恋ファンミーティングイベント」が22日、都内で行われ、小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆりが登壇。中村が、未公開シーンについて言及した。【集合ショット】赤西仁もパネルで登場⋯！ハートポーズを決める小栗旬ら豪華出演陣本作は、人に触れることができない“潔癖症”の製菓メーカー御曹司・壮亮役（小栗）と、視線恐怖症を抱える天