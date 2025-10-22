アウトドアブランドKEENが、環境に優しい素材を使用した新しいパッカブルコレクションを発表！シューズだけでなくアパレルにも環境配慮が行き届いたアイテムが登場しました。ジンジャー成分を配合した起毛素材を使用した「ジンジャー ブラッシュド パッカブル ジャケット」や、フッ素化合物を使用しない「C0撥水加工」を施したジャケットなど、アウトドアシーンだけでなく日常でも活躍するアイテムが勢揃