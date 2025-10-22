タレントのマツコ・デラックス（52）が22日、都内で行われた「令和7年北海道米『新米発表会』」に出席。北海道に暮らす懸念点を語った。美味しいご飯に野菜、広大な自然など魅力あふれる北の大地・北海道。大好きな場所だという。「両親も他界しちゃったから帰る場所がないのよ…」。千葉の実家は整理済み。「終の住みかっていったら変だけど最期はどこで迎えようか」と検討中のようだ。過去にカニの食べ過ぎで甲殻類アレ