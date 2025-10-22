国内の金価格の代表指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格（１グラム当たり、税込み）が２２日午前９時半時点で、前日比１５４０円安の２万１８３０円となった。前日のニューヨーク市場で、金価格の国際的な指標となる先物価格が急落した流れを引き継いだ。これまでの急騰を受け、一時的に利益を確定させる動きが広まったものとみられる。田中貴金属の午後２時時点の店頭小売価格は２万２２６５円で、下げ幅は縮小している