茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で、約4万本のコキアが赤く紅葉し、見頃を迎えている。高さ約50〜70センチの丸々とした形が特徴で、丘一面が染まり、赤いじゅうたんのような幻想的な風景が広がった。見頃は27日ごろまでという。コキアはヒユ科の一年草。季節の移ろいとともに色が変わり、秋に近づくにつれて緑から赤に。さらに見頃を過ぎても茶色に変化するグラデーションを楽しめる。来園者はスマートフォンやカメ