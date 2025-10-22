ソフトバンクは２２日、みずほペイペイドームで行われる「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第１戦の始球式を元監督の工藤公康氏が務めると発表した。国歌独唱はソプラノ歌手の岡本知高さんが務める。工藤氏はソフトバンク監督として２０１５年から指揮を執り、就任１年目に日本一を達成。さらに日本シリーズの連勝記録を更新するなど、５度の日本一に輝いた。通算成績でも１６勝４敗１分けという圧倒的な成績を残したレジェ