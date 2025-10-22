〜 2025年「BCP策定に関するアンケート」調査 〜台風や地震などの自然災害や感染症、テロなど、不測の事態に備えたBCP（事業継続計画）を策定している企業は28.4％だった。また、BCPの策定を予定している企業は21.4％で、策定済みと合わせても49.9％で、半数には満たなかった。一方、策定していない理由は、「策定に必要なスキル・ノウハウがない」が52.2％と最も高く、「人材がいない」が43.8％と続く。策定に向けて外部の専