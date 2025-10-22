トゥーロンゴルフ ジャパンから、新作パターのアナウンス。「トゥーロンゴルフの技術を凝らし『ゼロトルク』の常識にとらわれない、新発想から誕生した低トルクパターが日本上陸！新シリーズとなる『Formula』マレット型3モデルを発売しました」と、同社。【画像】3機種で異なる「トウハング」とネックの「挿入場所・アングル」の違い米国テーラーメイドや米国キャロウェイの上級副社長を歴任し、クラブ開発で多くの特許を取得した