日本維新の会の藤田文武共同代表は22日、東京都内で開かれた共同通信きさらぎ会で講演し、自民党との連立政権に関し「高市早苗首相にはスピード感を持って突破する政権をつくってほしい。自分たちはその一助となりたい」と期待感を示した。自民、公明両党の連立政権では踏み込みの足りない政策が多かったと指摘。「合意形成を重視していては、日本が沈没する」と主張した。自民との連立合意に掲げた衆院議員定数の1割削減に関