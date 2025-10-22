太陽線 「太陽線」とは、薬指の下部にある太陽丘に現れる、またはそこに向かう線のことを言います。 この太陽線は書籍第2章で説明した「生命線・知能線・感情線・運命線」の主要線と同様、手相を見る上で、とても重要な線となります。この線からは、主に人生における幸福度や成功度、金運を知ることができます。 太陽線の基本の見方 薬指の下部にある太陽丘に向かって上昇する線は、どこから昇っていても「太陽