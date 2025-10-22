21日発足した高市内閣で、山形県2区選出の鈴木憲和衆議院議員が農林水産大臣に就任し、22日、初登庁しました。松山大雅記者リポート「時刻は7時40分、鈴木大臣を乗せた車が農林水産省に入ってきました。鈴木大臣がいま車を降りました。職員に迎えられ、庁舎に入っていきます」22日初登庁した鈴木憲和農水大臣は午前8時から、鳥インフルエンザ防疫対策本部を開催するなど早速、大臣としての仕事をスタートさせました。