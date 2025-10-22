22日の山形県内は各地で今シーズンの最低気温を観測する冷え込んだ朝となりました。こうした中、山形県酒田市は鳥海山が初冠雪したと発表しました。平年より13日遅い観測です。こちらは22日午前8時すぎの鳥海山の様子です。山頂から7合目付近にかけて、所々に積もった雪で白くなっています。酒田市は22日午前9時ごろ、職員が鳥海山の上部の雪を目視で確認し、初冠雪を発表しました。初冠雪は平年より13日遅く去年より1日遅い