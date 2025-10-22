俳優の渡辺謙が22日、自身のインスタグラムを更新。21日に66歳の誕生日を迎えたことを報告した。渡辺は「秋の風が気持ち良い夜に、仕事、プライベートでも愛用させて頂いてるブルネロクチネリさんのイベントへ」と書き出し、「洋服という窓口から、生き方や哲学まで深いメッセージを発信されています。会場のイタリア大使館にて沢山の方々にお目にかかれました」と伝えた。そして「誕生日当日だったこともあり66歳のお祝いを