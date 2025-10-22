今年4月から9月までの貿易統計で、アメリカ向けの輸出が9期ぶりの減少となりました。トランプ関税の影響が背景にあるとみられます。財務省が発表した今年4月から9月までの貿易統計で、アメリカ向けの輸出は9兆7115億円、輸入は6兆3893億円で3兆3222億円の黒字となりました。ただ、輸出額は、前年の同じ時期に比べて10.2パーセント減少していて、2020年10月から2021年の3月までの統計以来、9期ぶりの減少となりました。特に、自動車