静岡県警は22日、同居する長女（5）の遺体を自宅の冷凍庫に遺棄したとして死体遺棄の疑いで無職川口陽子容疑者（37）＝同県掛川市大坂＝を逮捕した。認否を明らかにしていない。県警は長女の死亡の経緯も知っているとみて川口容疑者から事情を聴いている。県警によると、遺体で見つかったのは園児の晶子ちゃんで、司法解剖の結果、窒息死とみられる。発見時、死後数日経過していた。川口容疑者は9月16日、同市内で掛川署員に