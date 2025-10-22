全国の業務スーパーで、2025年10月1日から10月31日まで「総力祭」を実施しています。100円以下の商品もどっさり2025年10月22日現在、10月3１日まで実施している第２弾のチラシが公開されています。 東京都エリアでは、「強炭酸水」・「強炭酸水レモン」（各500ml）がそれぞれ36円。「板こんにゃく（黒・唐辛子・白）」（各250g）がそれぞれ37円で販売中。 「緑豆春雨」が62円、「シリアルバー」のココナッツ＆チアシード（30g）と