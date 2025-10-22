プレシードジャパン株式会社が運営するAVIOTは、AVIOT ONLINE MALLにて10月21日より、『ブルーアーカイブ』とのコラボモデル『TE-V1R-BLA』の予約を開始した。 【画像】収録ボイスや描き下ろしデザインされたイラスト 今回発売されるコラボモデルは、完全ワイヤレスイヤホン「TE-V1R」をベースモデルとし、「アビドス対策委員会」をイメージしたオリジナルデザインと、5キャラクター、