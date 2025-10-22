午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３３２、値下がり銘柄数は２３３、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、建設、繊維、機械など。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、証券・商品。 出所：MINKABU PRESS