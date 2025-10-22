中国SNSの微博（ウェイボー）で、「韓国、ゲーム産業で中国に追い抜かれたと認める」という話題が関心を集めた。微博アカウント「中国網看点」によると、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は先日、「過去の政権はゲーム産業を支持せず、逆に抑圧政策を行ってゲームを違法薬物と共に『四大中毒物質』に並べた」と述べ、もともとリードしていた韓国のゲーム産業が中国に追い抜かれたと指摘した。李大統領はまた、「ゲームは中毒