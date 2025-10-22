米国連邦政府の一時閉鎖が3週目に入っている中、与野党が互いに責任を押しつけ合っています。米国民主党下院トップのハキーム・ジェフリーズ院内総務は現地時間10月20日、「共和党が政府閉鎖を放置し、民主党との交渉を拒否した」と非難しました。一方で、マイク・ジョンソン米下院議長（共和党）は、「民主党は利己的で危険な政治的パフォーマンスを演じ、国民を傷つけている」としています。与野党の議員たちは互いに相手が無責