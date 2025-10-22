株式会社スポーツバックスが２２日、同社に所属する阪神・岩田稔ＣＡ（株式会社ＦａｍｉｌｙＤｅｓｉｇｎＭ）主催の野球体験教室の開催を決定したことを発表した。１型糖尿病の子供・家族を招き、甲子園球場の室内練習場での野球教室と甲子園球場スタジアムツアーと交流会イベントを実施する。野球体験教室にはタイガースアカデミーのコーチを務める桑原謙太朗コーチ、大迫玲奈コーチも講師として参加する予定。岩田ＣＡは