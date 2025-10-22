3人組ボーイズバンドCNBLUE（シーエンブルー）が、プライバシー侵害行為による被害を訴え、成熟したファン文化の形成を呼びかけた。21日にファン向けプラットフォームWeverseを通じ「最近アーティストの自宅を訪れる事例が発生した。これはアーティストのプライバシーを侵害し、地域住民にも迷惑を与える行為」と切り出した。また「成熟したファン文化形成のためにメンバーの私的な空間と該当空間の近くのコンビニ、カフェ、他の建