２４日（日本時間２５日）に開幕するドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズのチケット価格が高騰を続けている。ロジャース・センターで行われる４試合のチケットは３０分足らずで完売し、あとは転売業者を通じて異常な高騰を続けることになる。米メディア「ブルージェイズインサイダー」によると最高で１枚９０００ドル（約１３６万円）を越えており、最安値の席でも２２８０ドル（約３５万円）。また「アルバット