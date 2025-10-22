お笑いコンビ「ウエストランド」の河本太（４１）が２２日、都内で行われた「新橋岡山デニムストリート」記者発表会に伊原木隆太岡山県知事とともに出席した。会見では、ウエストランドが「おかやま晴れの国大使」に就任。東京・新橋にあるアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」で行われる同イベントと岡山デニムの魅力をアピールした。コンビでの大使就任だが、相方の井口浩之がインフルエンザとなったため河本だ