日本ハムは22日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で石川直也投手、福田俊投手、山本晃大投手、平田大樹選手の4選手に対し、来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。石川直也は14年ドラフト4位で日本ハムに入団し、18年に52試合に登板して1勝2敗18ホールド19セーブ、防御率2.59とブレイク。翌19年には60試合に登板したが、20年に右肘のトミー・ジョン手術を受け、22年に36試合に登板も、23年が16試合、24年と25年は一軍登板が