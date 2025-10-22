赤磐警察署（岡山・赤磐市） 岡山県警赤磐警察署は知人女性に性的暴行を加えたとして、赤磐市消防本部の職員の男（29）を不同意性交等の疑いで22日、逮捕しました。男は容疑を否認しています。 警察によりますと、男は10月12日午後6時半から45分までの間、自宅で20代の知人女性にいきなり体を触るなどした後、同意なく性的暴行を加えた疑いが持たれています。女性にけがはありませんでした。 13日に女性から被害届を受け