◆東都大学野球秋季リーグ戦第５週第２日▽国学院大９―０駒大（２２日・神宮）最下位の駒大は国学院大に連敗し、３勝８敗の勝ち点１で全日程を終了。同じく勝ち点１で５位の亜大（５勝７敗）を勝率で上回る可能性はなく、２部１位校との入れ替え戦に回ることが決まった。３季ぶりに１部に上がった駒大は、開幕週に東洋大に連勝。好スタートを切ったかに見えたが、その後は１勝８敗と勝ち星が伸びなかった。香田誉士史監督は（