７月２７日の２歳未勝利（新潟・芝１６００メートル）を７馬身差で圧勝したディアダイヤモンド（牝２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）が予定していたアルテミスＳ・Ｇ３を使わないことがわかった。管理する手塚貴久調教師は「発熱です。放牧で立て直します」と説明した。