アダストリアのスタイルエディトリアルブランド「niko and ...」発のフェミニンテイストな服飾雑貨ブランド「tiny tiny」は、ナルミヤ・インターナショナルが展開するジュニアブランドの「mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）」とのコラボレーションアイテムを24日より公式WEBストア「and ST（アンドエスティ）」にて先行予約開始、11月13日より「tiny tiny」ルミネエスト新宿店、公式WEBストア「and ST」にて発売する。