お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるま（31）が22日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。フリー転身後の苦労について語った。くるまは今年2月、オンラインカジノ賭博に関与していたとの報道を認め、謝罪。活動を自粛していたが、4月28日にYouTubeで活動再開と吉本興業とのマネジメント契約終了を発表していた。フリー転身後も吉本興業に在籍していた時に比べて「作業量