◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１０月２２日、美浦トレセンモンローウォーク（牝２歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）はＷコースで３頭併せを行い、５ハロン６７秒２。稍重馬場でマークしたラスト１ハロンは１１秒３は、２２日の２歳１位（全体４位）の末脚だった。太田有助手は「今日は３頭併せの真ん中でしっかり走れていましたし、最後まで余裕のある動きでした