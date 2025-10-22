ダルビッシュ有投手と松井裕樹投手が所属するパドレスが、来季監督候補としてＢ・エスポジト・ベンチコーチと面談したことが明らかになった。米情報サイト「ジ・アスレチック」が伝えたと、米情報サイトの「トレードルーマーズ」が２１日（日本時間２２日）に報じた。パドレスは今季ナ・リーグ西地区で２位。ポストシーズンのワイルドカードシリーズでカブスと対戦し、敗退した。シルト監督が電撃辞任を発表したため、後任が急