左脇腹痛からの復帰を目指してリハビリを行っているソフトバンク・近藤健介外野手（32）が、タマスタ筑後でライブBPの打席に立った。「（日本シリーズに）出ると信じてリハビリをしてきた」9月26日の楽天戦（楽天モバイルパーク）に出場し、左脇腹の痛みや違和感を訴え、リーグ連覇を決めた翌28日に登録抹消。復帰に向けてリハビリを続けている。22日のライブBPでマウンドに立ったのは、大卒ルーキーの岩崎峻典投手（22）