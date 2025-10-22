小郷選手は楽天モバイルパーク宮城で行われた対千葉ロッテ23回戦、4対4で迎えた延長12回裏、無死走者無しの場面で右中間スタンドへ劇的なサヨナラ本塁打を放った。この試合、初回に千葉ロッテが先制すると、4回表にも2本の適時打等でリードを4点に広げる。対する、東北楽天打線は4回裏に2点を返し、さらに6回裏、二死二、三塁の場面で石原選手が2点適時打を放ち、試合を振り出しに戻る。以降、両チーム共に好機を生かせず、硬直状