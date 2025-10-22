福岡・飯塚市で行われる「ＩＦＳＣクライミンググランドファイナルズ福岡２０２５」は２３日に開幕を迎える。国際スポーツクライミング連盟（ＩＦＳＣ）が新設し、ボルダーとリードによる男女混合の国別対抗戦には日本、米国、カナダ、オーストラリア、イスラエル、韓国の６か国が参加。今大会の賞金総額は各種目１万ユーロ（約１７６万円）と高額で、世界選手権の賞金総額を上回るという。ある大会関係者は「まだまだ発展途上