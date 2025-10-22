ドジャース・大谷翔平投手（３１）がブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第４戦（１７日）で放った３本目のホームランボールが、７億円超えの過去最高額となりそうだという。米メディア「イースト・ベイ・タイム」が２１日（日本時間２２日）に伝えた。大谷はワールドシリーズ進出を決めた同カードで１試合３発、先発投手として７回途中無失点１０奪三振と大暴れ。多くのメディアから「ポストシーズン過去最