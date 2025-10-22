国内に1038店舗を展開する「サイゼリヤ」は、10月15日にグランドメニューを改定した。新登場の「ビーフステーキ」をはじめ、焼きたてパン「タラコフォッカチオ」などが加わった。サイゼリヤでは料理を組み合わせたり、取り分けたりして楽しめる食事スタイルを提案しており、おすすめの組み合わせメニューなども紹介している。サイゼリヤ 新グランドメニューブック〈サイゼリヤ 新メニュー(すべて税込価格)〉新たに加わったステーキ