新型「軽スーパーハイトワゴン“EV”」世界初公開へ！2025年10月22日、中国の自動車メーカー「BYD」は、同年10月30日から東京ビッグサイト（東京国際展示場）で開催される「JAPAN MOBILITY SHOW（ジャパンモビリティショー）2025」において、出展車両の追加情報を発表しました。そのなかで、軽自動車のEV（電気自動車）のプロトタイプを世界初公開することを明らかにしています。新型「軽スーパーハイトワゴン“EV”」世界初公