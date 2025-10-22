中古アパート経営は、賢く資産を増やし、守るための有効な手段の一つです。しかし、成功のためには物件選びから資金調達、そして日々の管理運営まで、さまざまな知識とノウハウが不可欠。そこで今回は、司法書士の近藤崇氏が自らの不動産投資経験から得た学びや、これから不動産投資を始める方に向けた具体的な助言をお伝えしていきます。不動産投資を始めたきっかけ司法書士の近藤と申します。横浜市で司法書士をしながら、別会社