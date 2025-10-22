２２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２９．９８ポイント（１．２７％）安の２５６９７．５７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２８．３４ポイント（１．３８％）安の９１７４．３２ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１２８１億４１７０万香港ドルに縮小している（２１日前場は１５０６億９９００万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強ま