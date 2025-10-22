SoYU GELが贈る新しいジェルネイルシリーズ「Pop-up Room」が2025年10月22日（水）10時より先行予約販売開始！テーマは「街が少しずつきらめき始める11月」。アドベントカレンダーを開けるようなワクワク感を指先に閉じ込めた10色のカラフルなジェルは、ポップで楽しいデザインが特徴です。日常に彩りを添える指先のアクセントとして、特別な瞬間を作り出してくれます。 「Pop-up Room」シリーズ、カラフ