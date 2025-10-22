演歌歌手の川井聖子（44）が22日までに自身のブログを更新。高市早苗首相とのツーショット写真を披露した。川井は「高市早苗先生が、首相に（お写真は今年はじめのものです。突然のお願いにも関わらず、このcuteなポーズでお写真ご一緒して下さいました）奈良から初の総理大臣、歴史的瞬間、本当に嬉しいです」と高市首相とのツーショット写真を添え、祝福のコメントをつづった。高市首相はあごに指を添えたかわいらしいポーズをと