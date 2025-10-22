警察の発表によりますと、10月22日午前11時50分頃、静岡市駿河区小坂の国道150号上り線で、静岡県藤枝市の会社員の男性（52）が運転するトラックがスリップして横転し車線をふさぎました。このため上り線は現場付近で通行止めとなりましたが、22日午後1時に解除されました。