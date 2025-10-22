プロ野球・日本ハムは22日、石川直也投手、福田俊投手、山本晃大投手、平田大樹選手の4選手に対し、来季の契約を結ばないことを発表しました。石川投手は2014年にドラフト4位で日本ハムに入団。2017年には1軍での登板機会が増え、2019年には60試合に登板し、24HPを記録するなどリリーフとして活躍しました。昨季と今季は1軍での登板はありませんでした。福田投手は2018年にドラフト7位で入団すると、2020年に30試合、2023年には29