Ｊリーグ初代チェアマンで、日本サッカー協会会長も務めた川淵三郎氏が２１日、Ｘ（旧ツイッター）に新規投稿。高市早苗新総裁への期待を投稿した。「高市内閣総理大臣遂にやりましたね！日本初の女性首相誕生誠におめでとうございます。」と祝福し、「閉塞感極まりない日本を高市さんらしさを持って根本から変えてください。各省庁の無駄な予算をどれだけカットできるか！初の女性首相が日本を変えた！と後世語り継