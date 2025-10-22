10月21日朝、新潟市西蒲区の柿畑で、収穫時期を迎えた柿約360個が盗まれているのが見つかりました。警察は窃盗事件として捜査しています。盗難被害があったのは、新潟市西蒲区の70代男性が所有する柿畑です。警察によりますと、男性は10月20日午前8時半ごろ柿畑に柿の様子を見に行き「翌日に収穫ができる」と考え、翌21日午前9時ごろに収穫のため畑を訪れたところ、柿約360個（時価合計約2万2000円相当）が盗まれていたということ