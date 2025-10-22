タレントの武井壮さんが2025年10月22日にXで、イタリアの国内航空券を購入しようとしたところ、330万円以上も請求されそうになったことを明かした。「そっとサイトを閉じて...」武井さんは「イタリアの国内線片道170（ユーロ）くらいの飛行機のチケット予約して航空会社からクレジットカードで決済しようと思ったら認証が必要とメールが来た」と日本円で約3万円ほどの航空券を予約しようとしたことを明かした。しかし、メールに記