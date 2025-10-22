ORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPER、大泉洋 10月30日（午後10時〜）放送のNHK「SONGS」は特別版。＜2025 バズヒット特集＞と題して、ORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPER、３組のゲストとともに最新の音楽トレンドを紹介する。【写真】ORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPERが出演する「バズヒット特集」の模様「リバイバルヒット」「オーディション新時代」「JPOP 世界へ」などいくつ